La mostra Elisa Montessori Nel corso del tempo al Casino dei Principi Musei di Villa Torlonia 30 settembre 2026 – 28 febbraio 2027

La mostra “Elisa Montessori. Nel corso del tempo” sarà aperta dal 30 settembre 2026 al 28 febbraio 2027 presso il Casino dei Principi nei Musei di Villa Torlonia, a Roma.

ELISA MONTESSORI NEL CORSO DEL TEMPO 30 settembre 2026 – 28 febbraio 2027 Casino dei Principi – Musei di Villa Torlonia Via Nomentana, 70 – Roma Dal 30 settembre 2026 al 28 febbraio 2027 al Casino dei Principi – Musei di Villa Torlonia viene presentata la mostra Elisa Montessori. Nel corso del tempo, un’ampia rassegna che testimonia l’intero arco del lavoro dell’artista nata a Genova nel 1931. Il progetto espositivo, firmato dalla stessa Montessori con la co-curatela di Alessandra Mammì e Federica Pirani, è promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in collaborazione con la Galleria Monitor. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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