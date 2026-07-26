La meccanica di aerei | Con una leva si può sollevare il mondo

Una giovane diplomata in ingegneria aeronautica ha spiegato che, con una semplice leva, si può sollevare un aereo. La studentessa di 23 anni, diplomata all’istituto Maxwell di Milano, ha dichiarato che all’inizio pensava di voler diventare pilota. La sua formazione si concentra sui principi di funzionamento degli aeromobili, evidenziando come strumenti di controllo come le leve siano fondamentali per la manovra. La sua esperienza si inserisce nel settore dell’ingegneria aeronautica, focalizzata sulla meccanica di volo.

Besma Jedlane, 23 anni, si è diplomata all’ istituto aeronautico Maxwell di Milano quattro anni fa. "All’inizio credevo di volere diventare pilota o controllore del traffico aereo – racconta –, ma in quinta superiore, durante uno stage a Volandia (il più grande museo aeronautico italiano, ndr), ho capito che mi piaceva mettere le mani in pasta, smontare e rimontare i motori, e mi si è aperto un mondo". Com’è nata la sua passione? "Mi sono sempre piaciuti gli aerei: rimanevo in fissa a guardarli sin da piccola, ma mi sono accorta che più che pilotarli mi interessava capire il loro funzionamento. Crescendo, ho capito che anche la carriera da “terra“ è molto più dinamica ed è estremamente gratificante: metti mano ai motori, risolvi i problemi, vedi subito i risultati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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