La Mata Nacional do Buçaco è diventata la prima foresta terapeutica in Portogallo e nella penisola iberica. Si estende su un’area di circa 105 ettari, con alberi secolari e percorsi dedicati al benessere. La foresta offre spazi per passeggiate e attività all’aperto, pensati per favorire il rilassamento e la salute fisica e mentale dei visitatori. È stata riconosciuta ufficialmente come area di terapia naturale.

Inoltrarsi tra gli alberi per ritrovare il benessere fisico e mentale oggi ha un luogo d’eccellenza in più. Il Portogallo ospita, infatti, la prima foresta terapeutica della penisola iberica, la Mata Nacional do Buçaco. Questo meraviglioso angolo di natura verde entra così a far parte di un ristretto club di soli quattro siti certificati in tutto il mondo, insieme ad altre tre riserve situate tra Austria e Germania. Benessere tra gli alberi: cosa rende speciale una foresta terapeutica. Il riconoscimento internazionale premia anni di interventi sul territorio e una biodiversità straordinaria. La riserva di Bussaco si estende per oltre 100 ettari e vanta circa 250 specie di alberi differenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La magia della Mata do Buçaco: nasce la prima foresta terapeutica in Portogallo

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