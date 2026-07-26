La lezione di Isabella Guanzini sull’ascolto arriva a Filosofi lungo l’Oglio

Notizia in breve

Lunedì 27 luglio, durante il festival «Filosofi lungo l’Oglio», una docente di filosofia e teologia dell’Università di Linz terrà una lezione sull’importanza dell’ascolto. La riflessione proposta invita a fermarsi e a prestare attenzione al mondo circostante e alle persone. L’evento si terrà a Seniga, in provincia di Brescia. La relatrice utilizzerà immagini e metafore, come quella di un albero, per sottolineare il valore di un ascolto attento e consapevole.