La lezione di Isabella Guanzini sull’ascolto arriva a Filosofi lungo l’Oglio
Lunedì 27 luglio, durante il festival «Filosofi lungo l’Oglio», una docente di filosofia e teologia dell’Università di Linz terrà una lezione sull’importanza dell’ascolto. La riflessione proposta invita a fermarsi e a prestare attenzione al mondo circostante e alle persone. L’evento si terrà a Seniga, in provincia di Brescia. La relatrice utilizzerà immagini e metafore, come quella di un albero, per sottolineare il valore di un ascolto attento e consapevole.
Articolo. La teologa e filosofa, docente all’Università di Linz, sarà ospite del festival lunedì 27 luglio a Seniga (BS) con una riflessione che invita a “fermarsi” per prestare attenzione al mondo e agli altri «E ascese un albero. O puro trascendere! Orfeo canta! Oh alto albero che nell’orecchio sorge!». Così recita il primo componimento de «I sonetti a Orfeo» di Rainer Maria Rilke. Sembra quasi che il poeta elegga il timpano a luogo privilegiato dell’essere, centro fecondo originario da cui ogni cosa prende forma. Di questo, è convinta Isabella Guanzini, filosofa e teologa nonché professoressa ordinaria di Teologia fondamentale... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Notizie e thread social correlati
’Filosofi lungo l’Oglio’. Pensieri a confrontoÈ iniziata la ventunesima edizione del Festival Filosofi lungo l’Oglio, che si svolge lungo il fiume Oglio.
Isabella al Modernissimo. Rossellini, cinema e vita: "A lezione da Scorsese"Isabella Rossellini è salita sul palco di piazza al Cinema Ritrovato per presentare il film ‘Cuore Selvaggio’ di David Lynch.