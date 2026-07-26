La legalità? Un principio da garantire

Il presidente del teatro Pucciniano ha commentato sui social che, se l’obiettivo è superare le divisioni e guardare avanti, ne è lieto. La sua dichiarazione arriva in risposta alle affermazioni della sindaca, senza ulteriori dettagli sulle dichiarazioni precedenti o sui temi specifici discussi.

Non si è fatta attendere la replica del presidente del Pucciniano Fabrizio Miracolo che ha affidato ai social il suo pensiero: "Se l’obiettivo è davvero quello di archiviare una stagione di contrapposizioni e guardare avanti – afferma a seguito delle dichiarazioni della sindaca – non posso che esserne lieto. La serenità è un valore quando nasce dal rispetto delle regole e non dalla rinuncia ad applicarle. Proprio per questo continuo a ritenere che la legalità non sia un traguardo politico da rivendicare, ma un principio da garantire ogni giorno. Una sentenza definisce le questioni sottoposte al giudice. Il ritiro di una querela è una scelta delle parti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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ART. 1 L. 689/81 - PRINCIPIO DI LEGALITA'

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