La Lega Calcio Serie A ha rinnovato la partnership con Philadelphia, il brand del gruppo Mondelez International. L’accordo garantisce la prosecuzione della collaborazione tra le due parti. La firma è stata annunciata recentemente, senza dettagli su nuove iniziative o modifiche alle condizioni precedenti. La partnership era già attiva e proseguirà con le stesse modalità di prima. La notizia riguarda esclusivamente il rinnovo del contratto tra le due entità.

La Lega Calcio Serie A ha rinnovato la sua partnership con Philadelphia, il brand del gruppo Mondelez International. L’accordo conferma la continuità di una collaborazione che, nel corso degli ultimi anni, ha consentito a Philadelphia di rafforzare la propria presenza nel mondo del calcio italiano e alla Lega di trovare un altro partner di fama planetaria. La partnership avrà diverse novità, ma resteranno invariate alcune delle attività delle ultime stagioni visto che Philadelphia conferma il proprio ruolo di Title sponsor dei premi “Coach of the Month” e “Coach of the Season”, dedicati ai migliori allenatori della Serie A Enilive. Prosegue, inoltre, la sponsorship degli highlights di tutte le partite di Serie A sul canale YouTube di Lega Calcio Serie A e sull’app ufficiale, con la dicitura “Presented by Philadelphia”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Lega Calcio Serie A e Philadelphia siglano il rinnovo della partnership

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