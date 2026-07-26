Nel centro della Valdera, il progetto di un ossicombustore ha riacceso le tensioni tra le forze politiche. La discussione coinvolge il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, con opinioni opposte sulla gestione dei rifiuti. La questione si inserisce nel dibattito regionale sulla strategia di smaltimento, creando divisioni tra sostenitori e contrari all’impianto. La discussione si concentra sulla localizzazione e le modalità di trattamento dei rifiuti nella zona.

Pontedera, 26 luglio 2026 – La partita dei rifiuti in Toscana si riapre proprio dal cuore della Valdera. È il progetto dell’ossicombustore di Peccioli a far esplodere le tensioni nel campo largo, mettendo alla prova il rapporto tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle e riaccendendo il confronto sulla strategia regionale per lo smaltimento. A puntare il dito contro la prospettiva di un nuovo grande impianto è il M5S, che chiede una netta inversione di rotta rispetto alle politiche fin qui adottate. “Pisa non può diventare il luogo nel quale bruciare tutto l’indifferenziato prodotto in Toscana”, afferma la coordinatrice provinciale pentastellata pisana Valeria Marrocco, ribadendo la contrarietà del Movimento al progetto di Peccioli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La guerra dei rifiuti in Valdera. L’ossicombustore divide ancora il campo largo

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