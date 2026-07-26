Un giocatore ha vinto 500.000 euro con un gratta e vinci nella ricevitoria Pit Stop di via Nazionale delle Puglie ad Avella. Il premio massimo del biglietto “Numerissimi” è stato centrato in questa sede. La vincita è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulla data esatta o sull’identità del fortunato giocatore.

Tempo di lettura: < 1 minuto La fortuna torna a baciare l’#irpinia: vinti 500mila ad #avella con un gratta e vinci. Il premio massimo da 500.000 euro del Gratta e Vinci “Numerissimi” è stato centrato ad Avella, presso la ricevitoria Pit Stop, situata in via Nazionale delle Puglie. La notizia ha rapidamente fatto il giro della cittadina, suscitando curiosità e grande entusiasmo tra clienti e residenti. La vincita rappresenta uno dei premi più importanti assegnati dal celebre Gratta e Vinci e porta ancora una volta la fortuna in Irpinia. Al momento non si conosce l’identità del fortunato vincitore, che ha preferito mantenere il massimo riserbo. L'articolo La fortuna torna a baciare l’Irpinia: vinti 500mila con un gratta e vinci proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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