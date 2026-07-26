La fontana storica di piazza Roma a Fontanelice è stata pulita dopo che era ricoperta di alghe e detriti. Il Comune ha intervenuto per rimuovere lo strato di vegetazione che ne copriva la superficie. La fontana, che rappresenta un elemento simbolico del paese, era stata segnalata come in stato di abbandono. La manutenzione è stata eseguita nelle ultime ore, riqualificando l’aspetto della piazza. Nessuna comunicazione ufficiale sui tempi dell’intervento o sui responsabili.

Le condizioni della fontana storica di piazza Roma a Fontanelice hanno fatto sbottare nei giorni scorsi Marco Ronchini, esponente locale di Fratelli D’Italia: "Un simbolo del nostro paese sommerso dal degrado – ha scritto in una nota –. L’amministrazione intervenga contro incuria e zanzare. Inaccettabile lo stato in cui versa". E ancora: "La vasca è piena di acqua verde, torbida e visibilmente putrida – ha aggiunto Ronchini –. Questa situazione prolungata non rappresenta soltanto un grave danno d’immagine per il decoro urbano del borgo ma comporta un serio problema igienico-sanitario. L’acqua stagnante e non filtrata è diventata il focolaio perfetto per la proliferazione incontrollata di zanzare e parassiti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La fontana storica piena di alghe". Il Comune interviene e la fa pulire

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