Vincic e Frappart hanno comunicato il loro ritiro dall’attività arbitrale. Entrambi hanno annunciato che assumeranno nuovi ruoli in ambito sportivo. La decisione rappresenta un cambiamento importante nel settore, con possibili ripercussioni sulle future assegnazioni e sulla gestione delle competizioni. Nessun dettaglio è stato fornito sui ruoli che ricopriranno, né sui tempi di attuazione. La notizia ha suscitato attenzione tra gli operatori del settore.

Vincic e Frappart hanno annunciato il ritiro. Nuovi ruoli per il futuro, ecco quale sarà il loro futuro. Una vera e propria scossa attraversa il mondo degli arbitri europei e mondiali. Slavko Vin?i? ha deciso di ritirarsi, abbandonando la giacchetta nera al culmine di una carriera ricca di traguardi eccezionali. Il clamoroso annuncio non è giunto direttamente dal protagonista, bensì da un post condiviso sulla piattaforma LinkedIn dal collega francese Clément Turpin. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Questa scelta matura a pochissima distanza dal conseguimento del Premio Giulio Campanati, riconoscimento assegnatogli per essere stato giudicato il miglior fischietto dell’ultima rassegna iridata. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - La fine di un’era per gli arbitri: Vincic e Frappart annunciano il ritiro. Nuovi ruoli in vista, ecco cosa succederà

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