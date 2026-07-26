La farmacia comunale ’raddoppia’ Un investimento di 350mila euro

Notizia in breve

La farmacia comunale di via Lecco ad Agrate sta per essere ristrutturata con un investimento di 350mila euro. I lavori prevedono la demolizione di alcuni muri, la riorganizzazione degli spazi e l’ampliamento delle prestazioni offerte. La trasformazione mira a migliorare i servizi e ad aumentare la capacità di accoglienza. La fase di cantiere è in avvio, con i lavori programmati per essere completati entro i prossimi mesi.