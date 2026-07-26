La farmacia comunale ’raddoppia’ Un investimento di 350mila euro
La farmacia comunale di via Lecco ad Agrate sta per essere ristrutturata con un investimento di 350mila euro. I lavori prevedono la demolizione di alcuni muri, la riorganizzazione degli spazi e l’ampliamento delle prestazioni offerte. La trasformazione mira a migliorare i servizi e ad aumentare la capacità di accoglienza. La fase di cantiere è in avvio, con i lavori programmati per essere completati entro i prossimi mesi.
Muri da abbattere, spazi riorganizzati da cima a fondo e una gamma di prestazioni pronta a raddoppiare. La farmacia comunale di via Lecco ad Agrate si prepara a cambiare volto, conto alla rovescia per i lavori che la trasformeranno in un presidio sanitario all’avanguardia. Da sabato a domenica 30 agosto la struttura chiuderà per lasciare spazio a un cantiere lampo ma profondo, con un investimento complessivo da circa 350mila euro. L’intervento si è reso necessario per adeguare i locali alla nuova normativa sul settore pubblico approvata quest’anno e per ampliare il catalogo di servizi offerti ai cittadini. Il progetto prevede ambienti più luminosi, quattro banconi cassa e uno sportello interamente dedicato al Cup, che verrà trasferito direttamente dal vicino Polo sociosanitario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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