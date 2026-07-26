Il figlio di Amarildo ha denunciato che il Brasile ha dimenticato il padre, che da otto anni soffre di Alzheimer. Amarildo, nato il 29 luglio e prossimo ai 87 anni, è noto per aver giocato nel calcio sia nel suo paese che in Italia, vestendo le maglie di club come Milan, Roma e Fiorentina. La denuncia sottolinea come, nonostante la carriera sportiva, il padre non riceva adeguata attenzione o assistenza nel paese di origine.

Compirà 87 anni questo 29 luglio e fa parte della storia del calcio sia nel suo Brasile sia in Italia, dove ha indossato con tecnica e dedizione le maglie del Milan, della Roma e della Fiorentina. È conosciuto come “O Possesso” ("Il Posseduto") ed è noto soprattutto per avere sostituito con maestria proprio Pelé, infortunatosi al Mondiale del 1962, nel secondo dei cinque conquistati dai verdeoro. Lui è Amarildo Tavares da Silveira o semplicemente Amarildo, da tre anni ricoverato in ospedale col Morbo di Alzheimer. Nelle dichiarazioni al quotidiano O Globo la famiglia si rammarica per la facilità e la velocità con cui è stato dimenticato da gran parte del calcio brasiliano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - La denuncia del figlio di Amarildo: "Brasile ingrato, ha dimenticato papà. Che da 8 anni ha l'Alzheimer"

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