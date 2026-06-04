Durante un’intervista su France3, il figlio di un attore di 95 anni ha annunciato che il padre si è ritirato dal cinema e ora è in pensione. La notizia è stata comunicata in modo diretto, mentre Kyle Eastwood presentava un concerto e senza dare particolare rilevanza alla dichiarazione. La comunicazione è avvenuta in modo informale, senza ulteriori dettagli sul motivo del ritiro o sulla vita attuale del padre.

“Papà Clint si è ritirato dal cinema”. Kyle Eastwood l’ha buttata lì durante un’intervista su France3, en passant, senza nemmeno pensarci troppo, mentre presentava un suo concerto. Ebbene, visto che a 48 ore di distanza dalla voce del sen fuggita, l’entourage del 96enne regista e attore di capolavori come Million dollar baby e I ponti di Madison County non ha ancora smentito, è altamente probabile che Giurato numero 2 sia l’ultimo film diretto da Clint Eastwood. “Ho tanti bei ricordi del periodo in cui ho lavorato con lui. Ora è in pensione, ha 95 anni ”, ha spiegato Kyle nell’intervista, realizzata prima che suo padre compisse 96 anni domenica 31 maggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Papà Clint si è ritirato dal cinema. Ora è in pensione, ha 95 anni”: cosa ha detto il figlio Kyle

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CLINT EASTWOODS legendary career may finally be over…

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