Papà Clint si è ritirato dal cinema Ora è in pensione ha 95 anni | cosa ha detto il figlio Kyle
Durante un’intervista su France3, il figlio di un attore di 95 anni ha annunciato che il padre si è ritirato dal cinema e ora è in pensione. La notizia è stata comunicata in modo diretto, mentre Kyle Eastwood presentava un concerto e senza dare particolare rilevanza alla dichiarazione. La comunicazione è avvenuta in modo informale, senza ulteriori dettagli sul motivo del ritiro o sulla vita attuale del padre.
“Papà Clint si è ritirato dal cinema”. Kyle Eastwood l’ha buttata lì durante un’intervista su France3, en passant, senza nemmeno pensarci troppo, mentre presentava un suo concerto. Ebbene, visto che a 48 ore di distanza dalla voce del sen fuggita, l’entourage del 96enne regista e attore di capolavori come Million dollar baby e I ponti di Madison County non ha ancora smentito, è altamente probabile che Giurato numero 2 sia l’ultimo film diretto da Clint Eastwood. “Ho tanti bei ricordi del periodo in cui ho lavorato con lui. Ora è in pensione, ha 95 anni ”, ha spiegato Kyle nell’intervista, realizzata prima che suo padre compisse 96 anni domenica 31 maggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
CLINT EASTWOODS legendary career may finally be over…
Notizie e thread social correlati
Cecchini a Sarajevo, davanti ai pm il secondo indagato. Piemontese, 64 anni, cosa ha detto (e cosa ha negato)A Milano, si è svolta una nuova udienza nel procedimento che riguarda il caso dei “cecchini di Sarajevo” e delle operazioni di “safari umano” sotto...
Leggi anche: A 96 anni, Clint Eastwood annuncia il ritiro definitivo dal cinema
Argomenti più discussi: Clint Eastwood e il dilemma dei fan: farà un altro film?; Clint Eastwood, l'annuncio del figlio Kyle gela Hollywood e il mondo intero: cosa ha detto sul padre; Le abitudini di Clint Eastwood che gli hanno permesso di mantenersi in forma negli ultimi 50 anni; Clint Eastwood, 96enne, lascia recitazione e regia, dice il figlio.
Clint Eastwood potrebbe essersi ritirato dal cinema. Ad affermarlo è stata una fonte vicinissima al regista e attore, suo figlio Kyle Eastwood, che durante un’intervista al canale francese France 3 lo aveva definito ormai in pensione. L’intervista risale a novemb facebook
Le persone capirebbero la battuta se la Marvel scegliesse Alan Alda come il papà di Clint? reddit
Idolo mio, di mio papà e di mio nonno. La voglia di approfondire tutta la sua filmografia è la ragione per cui per il piccolo me guardare un film è diventato qualcosa di più di passare il tempo. Magico. x.com
Clint Eastwood si ritira davvero? Kyle conferma Papà è in pensioneIl nome di Clint Eastwood torna a far rumore, ma stavolta non per un nuovo film. A 96 anni, la leggenda di Hollywood sarebbe pronta a dire addio ... blogdilifestyle.it