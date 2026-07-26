La cooperativa che aiuta le donne maltrattate Casa persa all’asta per appena 13 euro

Una cooperativa che si occupa di assistenza alle donne maltrattate ha perso due immobili all’asta, pagandoli solo 13 euro. Gli immobili, situati a Montedomini, erano destinati a diventare case famiglia per donne con minori in difficoltà. Tuttavia, non sono stati assegnati alla cooperativa perché le procedure di affitto sono state gestite secondo le regole di mercato, senza altre forme di tutela o preferenze.

Due immobili di Montedomini potevano diventare case famiglia per donne con minori in difficoltà. Ma non è successo perché i bandi di affitto sono affidati alla pura legge del mercato. Anche se, come detto dal presidente dell’Asp Maurizio Frittelli, l’azienda da statuto deve operare «con criteri imprenditoriali», può permettersi di chiudere le porte per due volte a una realtà del terzo settore che opera nel sociale per una differenza di spiccioli o quasi? A chiederselo è Ilenia Moscardini, presidente della cooperativa «Chicco di grano» a cui anche i servizi sociali del comune di Firenze affidano donne in difficoltà. La cooperativa appena una settimana fa ha perso un bando indetto da Montedomini per appena 13,5 euro: «Era un immobile in zona Isolotto nello stesso palazzo dove già abbiamo una nostra casa sicura. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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