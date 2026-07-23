All’ospedale di Budrio è attivo un modello di oncologia territoriale che si concentra sul paziente, in particolare sulle donne. La dottoressa Silvia Gambini, dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia nel territorio metropolitano, ha illustrato questa iniziativa.

All’ospedale di Budrio un modello di oncologia territoriale che mette al centro il paziente. A parlarne è la dottoressa Silvia Gambini dell’Uoc Interaziendale di Oncologia nel territorio metropolitano. Come si è evoluta l’Oncologia nel reparto di Budrio? "Attualmente l’Oncologia del Territorio Metropolitano è composta dalle sedi di Budrio, Bentivoglio, San Giovanni e Vergato e dal 2022 la nostra Unità Operativa è diretta dal dottor Antonio Maestri, primario anche dell’Oncologia del Bellaria". "Per quanto riguarda la sede di Budrio – sottolinea la dottoressa –, un’evoluzione significativa è avvenuta nel 2018, quando ci è stata donata la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’oncologia che aiuta le donne a sentirsi belle

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At 38, She Faced the Diagnosis Every Mother Fears. God Met Her There.

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