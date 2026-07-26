Non servono necessariamente una troupe numerosa, telecamere ingombranti o un set costruito per raccontare una storia capace di arrivare molto vicino alle persone. A volte, perché la realtà possa emergere senza irrigidirsi davanti all’obiettivo, la tecnologia deve quasi scomparire. È ciò che accade in La Condizione del Gambero, cortometraggio documentaristico diretto dai giovani registi italiani Davide Piras e Giammarco Boscariol e girato interamente con due iPhone 15 Pro Max. Al centro del progetto non c’è però l’esperimento tecnico, né la volontà di dimostrare che uno smartphone possa semplicemente sostituire una macchina da presa. Ci sono le vite di Morgan, Samu, Andy, Aziz e Willy, ragazzi sospesi tra passato e futuro, tra scelte difficili, desideri ancora incompiuti e la ricerca di un’identità e di un posto nel mondo. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - La Condizione del Gambero, il documentario girato con due iPhone 15 Pro Max

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