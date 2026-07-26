A 25 anni, lavora per un grande gruppo aeronautico italiano, occupandosi di importazioni ed esportazioni. Ha iniziato senza conoscere il settore e ha scoperto di essere appassionata di logistica. All’inizio non sapeva cosa significasse la parola, ma ha deciso di approfondire. Ora, la logistica rappresenta il suo lavoro quotidiano e la sua attività principale.

"All’inizio non sapevo neppure cosa significasse la parola “logistica“. Mi ispirava, l’ho approfondita sempre più ed è diventata la mia vita". Martina Chiarion ha 25 anni e oggi lavora per un grande gruppo aeronautico italiano, si occupa di importazione ed esportazione di prodotti. Com’è cominciato questo percorso? "In realtà dopo un ripensamento: a 14 anni avevo scelto un altro indirizzo tecnico, ma mi ero resa conto che non era la mia strada. Sbirciando su internet, ho scoperto l’esistenza di una scuola logistica. Non sapevo cosa fosse. Con i miei genitori sono andata all’open day di Aslam e appena ho visto cosa significasse la movimentazione della merce in tutto il mondo, tra navi, aerei e aeroporti, mi sono detta: “Sai che c’è? Provo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La carriera logistica: "Ignoravo il settore. Ora è la mia passione"

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