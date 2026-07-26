Un gruppo di Lupi della Maiella ha suonato musica tradizionale abruzzese in piazza, durante la serata dedicata. Dopo il concerto, è stata servita una cena con piatti tipici locali. L’evento si è svolto nel cuore della Val di Chiana, come parte del Festival delle Musiche 2026, che continuerà fino al 5 agosto. La manifestazione coinvolge vari artisti e gastronomia, attirando numerosi partecipanti nella zona.

Arezzo, 26 luglio 2026 – Nel vivo il Festival delle Musiche 2026, in programma fino al 5 agosto nella Val di Chiana aretina. Curato da Officine della Cultura, il festival è la realizzazione concreta di un ponte capace di unire spettacolo e territorio, invitando il pubblico a scoprire luoghi autentici attraverso concerti, teatro, eventi speciali, degustazioni e incontri. Un’esperienza che pone al centro del viaggio il piacere della sosta e della scoperta, valorizzando il patrimonio culturale e paesaggistico di una delle aree più suggestive della Toscana. Il viaggio prosegue domani lunedì 27 luglio protagonista del festival sarà la musica popolare dell’Appennino abruzzese con I Lupi della Majella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La calata dei Lupi della Maiella musica e cena abruzzese in piazza

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