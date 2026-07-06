A San Giustino Valdarno si svolge nuovamente la Cena in Piazza, un evento che include spettacoli e musica, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Misericordia. La manifestazione si svolge in una giornata dedicata alla solidarietà e al volontariato, coinvolgendo la comunità locale con diverse iniziative aperte a tutti. La giornata si propone di promuovere l’incontro tra cittadini attraverso eventi pubblici e attività di beneficenza.

Arezzo, 06 luglio 2026 – Una giornata dedicata alla solidarietà, alla socialità e al volontariato, con un ricco programma di iniziative aperte a tutta la comunità. Sabato 11 luglio San Giustino Valdarno ospiterà la terza edizione della Cena in Piazza, appuntamento organizzato dalla Misericordia di San Giustino Valdarno con il patrocinio dei Comuni di Loro Ciuffenna, Laterina Pergine Valdarno e Castiglion Fibocchi e la collaborazione di numerose associazioni del territorio. Una bella iniziativa con scopi importanti. L’evento si svolgerà in piazza Duca d'Aosta e prenderà il via già dal pomeriggio con una serie di attività pensate per coinvolgere persone di tutte le età. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Giustino Valdarno, torna la Cena in Piazza: solidarietà, spettacoli e musica per sostenere la Misericordia

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