Il rischio di disconnessione tra l’economia palestinese e quella israeliana si fa più concreto, con possibili conseguenze sui servizi bancari. La tensione tra le due parti ha portato a restrizioni che potrebbero interrompere i flussi finanziari e limitare le operazioni bancarie. Attualmente, non sono stati comunicati dettagli specifici su misure immediate o temporanee. La situazione resta tesa, con possibili impatti sulla stabilità economica in area.

Sul futuro della Palestina piomba il rischio della disconnessione dell’economia dello Stato mediorientale da quella israeliana, col rischio di una pesante crisi economica, dato che si sta facendo sempre più concreta la possibilità che due istituti bancari israeliani si distacchino nelle prossime settimane dalle controparti operanti in Cisgiordania, secondo quanto riportato dal New York Times, che ha potuto leggere la lettera inviata da Israel Discount Bank ai corrispondenti palestinesi, comunicante la cessazione degli scambi bancari dall’1 settembre. A Discount Bank si aggiungerà un secondo istituto, Bank Hapoalim, centrale nel contesto dei pagamenti tra istituzioni finanziarie israeliane e palestinesi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Segui gli aggiornamenti su Israele.

© It.insideover.com - La “battaglia” sui servizi bancari tra Israele e Palestina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A La Zanzara, Cruciani e la battuta di Carlo Conti

Notizie e thread social correlati

Sicurezza a Orta Nova: più carabinieri, nuove telecamere e rassicurazioni sui servizi bancariDurante un incontro in Prefettura, è stato annunciato l’arrivo di più carabinieri e di nuove telecamere di videosorveglianza a Orta Nova.

Cos'è l'euro digitale e quando entra in vigore: servizi gratuiti e nuovi conti bancari dal 2029, cosa cambiaI gruppi politici dell'Europarlamento hanno concordato sul regolamento riguardante l'euro digitale, che entrerà in vigore nel 2029.

Si parla di: Guerra ibrida contro l’Iran: porti, reti energetiche e servizi civili diventano il campo di battaglia – Intervista per il Tehran Times.

Israele avanza in Libano, dopo 26 anni riconquistato il castello di Beaufort. Francia chiede la riunione urgente Consiglio OnuIsraele stringe la morsa sul Libano e affonda la sua offensiva avanzando in profondità, ben oltre il fiume Litani, dichiarando 'campo di battaglia' un'area fino a 50 chilometri dal confine con lo ... ilmessaggero.it

La battaglia del grano: l’Ue e le sanzioni a IsraeleFermi tutti. L’Unione europea ha avvertito Tel Aviv di essere pronta a imporre sanzioni contro soggetti israeliani per violazione del diritto internazionale: Abbiamo contattato il ministero degli ... ilfattoquotidiano.it