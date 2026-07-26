Ksenia Borzak è il nuovo cinema Paradiso italiano

Un'attrice italiana ha definito il nuovo cinema come un “cinema Paradiso”, sottolineando l’importanza dello storytelling e della narrazione. Ha parlato della sua esperienza nel cinema romano, facendo riferimento alla figura di una nonna e alle atmosfere della città. Ha anche menzionato il ruolo di una serie televisiva di successo come trampolino di lancio per la sua carriera. La sua intervista si focalizza sul valore delle storie e sulla crescita nel settore cinematografico nazionale.

La rivoluzione, e poi il valore dello storytelling, la Roma di nonna Gabriella e il trampolino del Paradiso delle Signore: l'intervista a un'attrice che è già il futuro del nostro cinema. Ksenia Borzak diventerà una delle più brave e richieste attrici italiane. L'abbiamo capito subito, non appena ce la siamo ritrovata davanti: piglio ironico e idee ben chiare. Ha la tipica intelligenza di una generazione che non si tira indietro, che anzi le prova tutte e combatte costi quel che costi. Che fosse brava e sorprendente l'ha capito pure Anna Foglietta, tanto da volerla nel suo esordio Una storia (che vedremo a Venezia 83), e l'ha compreso la produzione di una delle serie Rai più seguite e amate, Il Paradiso delle Signore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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