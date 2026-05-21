A schermo pieno Eni nel cinema italiano La mostra al Museo Nazionale del Cinema di Torino Mole Antonelliana

Da today.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Museo Nazionale del Cinema di Torino si tiene una mostra dedicata a Eni nel cinema italiano. L’esposizione si concentra sulla rappresentazione della stazione di servizio AGIP, simbolo storico del marchio, e il suo ruolo nelle pellicole italiane del Novecento. La mostra offre una panoramica visiva e documentaristica su come questa immagine sia stata inserita nei film, contribuendo a raccontare aspetti della cultura e della società italiane durante il secolo scorso.

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Un viaggio nell’Italia del Novecento attraverso uno dei suoi simboli più riconoscibili: la stazione di servizio AGIP. È questo il cuore di A SCHERMO PIENO. Eni nel cinema italiano, la mostra a cura di Sergio Toffetti ospitata dal 21 maggio al 24 agosto 2026 al Museo Nazionale del Cinema di Torino. 🔗 Leggi su Today.it

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