A schermo pieno Eni nel cinema italiano La mostra al Museo Nazionale del Cinema di Torino Mole Antonelliana

Al Museo Nazionale del Cinema di Torino si tiene una mostra dedicata a Eni nel cinema italiano. L’esposizione si concentra sulla rappresentazione della stazione di servizio AGIP, simbolo storico del marchio, e il suo ruolo nelle pellicole italiane del Novecento. La mostra offre una panoramica visiva e documentaristica su come questa immagine sia stata inserita nei film, contribuendo a raccontare aspetti della cultura e della società italiane durante il secolo scorso.

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