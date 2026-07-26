Kolo Muani vuole la Juve | il francese ha messo in stand-by tutte le altre offerte Cosa manca per la fumata bianca

Notizia in breve

Kolo Muani ha deciso di non considerare più le altre offerte e aspetta solo la Juventus. L’attaccante francese ha sospeso ogni trattativa alternativa, concentrandosi esclusivamente sul trasferimento in bianconero. La trattativa tra le parti è ancora in corso, ma non sono stati resi noti dettagli specifici su cosa manchi per arrivare all’accordo finale.