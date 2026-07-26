Kolo Muani vuole la Juve | il francese ha messo in stand-by tutte le altre offerte Cosa manca per la fumata bianca
Kolo Muani ha deciso di non considerare più le altre offerte e aspetta solo la Juventus. L’attaccante francese ha sospeso ogni trattativa alternativa, concentrandosi esclusivamente sul trasferimento in bianconero. La trattativa tra le parti è ancora in corso, ma non sono stati resi noti dettagli specifici su cosa manchi per arrivare all’accordo finale.
di Francesco Spagnolo Kolo Muani spinge per andare alla Juve. L’attaccante francese ha messo in stand-by tutte le offerte in attesa di vestire ancora bianconero. Le ultime. Il calciomercato della Juventus entra nel vivo e ruota attorno a un unico e grande obiettivo strategico: Kolo Muani. La dirigenza bianconera ha individuato nel centravanti francese l’elemento ideale per compiere il salto di qualità nel reparto avanzato, trasformandolo nella priorità assoluta di questa sessione estiva. La situazione a Parigi appare ormai del tutto compromessa. il francese si trova attualmente ai margini del progetto tecnico del PSG, con un’esclusione dai giusti ritmi della prima squadra che simboleggia una rottura definitiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
KOLO MUANI VUOLE SOLO LA JUVE! CONFESSIONE A THURAM
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