La Juventus sta negoziando con il Paris Saint-Germain per il trasferimento di Randal Kolo Muani. La trattativa procede senza dettagli ufficiali, ma l’ottimismo tra i dirigenti aumenta. Il club francese ha apprezzato lo sforzo diplomatico della Juventus. La società bianconera mira a concludere l’affare entro 48 ore, con l’obiettivo di completare la operazione prima della tournée estiva.

con il PSG che ne ha apprezzato lo sforzo diplomatico. In casa Juventus non si sbilanciano sulla trattativa per Randal Kolo Muani, ma l’ottimismo e la fiducia attorno all’operazione continuano a crescere. Lo assicura La Gazzetta dello Sport. Gli ultimi colloqui diretti con la dirigenza del Paris Saint-Germain hanno dato esito positivo, tanto che l’amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali sta trattando a oltranza. L’obiettivo della Signora è strappare il via libera definitivo entro i primi giorni della settimana, assicurandosi l’attaccante in tempo per la partenza della tournée estiva in Cina e Australia, prevista per il prossimo 2 agosto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani alla Juve entro 48 ore? Fiducia in crescita e obiettivo tournée: Carnevali tratta a oltranza

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KOLO MUANI - JUVENTUS: la SITUAZIONE

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