Kimi Antonelli ha ottenuto il massimo in una gara difensiva, superando l’esame più recente della sua carriera. La sua prestazione gli permette di andare in pausa estiva con un vantaggio di 50 punti sul secondo in classifica nel campionato mondiale di Formula Uno 2026. La gara si è conclusa con una strategia di difesa efficace, che ha consentito al pilota di mantenere la leadership e consolidare la posizione in classifica generale.

Kimi Antonelli supera l’ennesimo esame della sua giovane carriera e va alla pausa estiva di metà stagione (più o meno, a seconda di quanti GP verranno effettivamente disputati) con un margine di 50 punti sul primo inseguitore nella classifica generale del Mondiale di Formula Uno 2026. Il teenager emiliano ha avuto il merito di conquistare un terzo posto di platino all’Hungaroring, rimontando dalla settima posizione in griglia e ottenendo probabilmente il massimo in ottica iridata. Su una pista che non esaltava la Mercedes (competitiva, ma non superiore agli altri top team soprattutto in qualifica) ed in cui i sorpassi sono molto difficili,... 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Antonelli.

© Oasport.it - Kimi Antonelli, esame superato: raccolto il massimo in una gara difensiva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

KIMI ANTONELLI e la sua nuova auto: la prima volta a MISANO

Notizie e thread social correlati

F1, Kimi Antonelli ad un nuovo esame: GP in cui limitare i danni con una macchina non superioreKimi Antonelli partirà dalla quarta fila nel Gran Premio d’Ungheria 2026 di Formula 1.

Kimi Antonelli: “Batteria aggiornata in Austria per migliorare l’affidabilità. Penso una gara per volta”Kimi Antonelli si trova al Red Bull Ring, dove si corre questo fine settimana, con il ruolo di leader del campionato mondiale 2026.

Temi più discussi: Mercedes trema mentre Kimi Antonelli vince a Spa: il team radio sui track limits svela la paura del muretto; F1. Mercedes a Spa, Wolff sugli ordini di squadra: Nessun favoritismo tra Antonelli e Russell - Formula 1; Antonelli vince a Spa davanti a un irriducibile Leclerc, out Russell; F1, GP Ungheria 2026: Orari TV, Programma Sky, TV8 e Anteprima - Formula 1.

max ha superato antonelli e leclerc reddit

F1, Kimi Antonelli ad un nuovo esame: GP in cui limitare i danni con una macchina non superioreKimi Antonelli si appresta ad affrontare una gara particolarmente delicata nella sua rincorsa al titolo mondiale, partendo dalla quarta fila in griglia ... oasport.it

Kimi Antonelli supera gli esami di maturità: l’annuncio con tanto di corona d’alloro, ora il ritorno in pistaIl giovane talento Mercedes ha superato l'esame orale al Salvemini. Ero più emozionato per l'esame che per una gara di F1 ... ilfattoquotidiano.it