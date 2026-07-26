A Palazzo, Kate Middleton non viene chiamata con il suo nome ufficiale, Catherine. Un ex membro dello staff ha rivelato che, tra colleghi e ambienti ufficiali, utilizza un altro nome segreto. Questa denominazione viene usata esclusivamente tra il personale e non è pubblicamente nota. La decisione di adottare un nome alternativo si mantiene riservata e non è stata mai svelata al pubblico.

Kate Middleton è conosciuta in tutto il mondo come Catherine Principessa del Galles, ma in realtà non è questo il nome con cui viene chiamata a Palazzo. A svelarlo è stato un ex membro dello staff reale che ha confessato un dettaglio molto interessante sulla vita della moglie di William lontano dai riflettori e dagli eventi pubblici. Kate Middleton, come viene chiamata a Palazzo. Quando si parla della Royal Family l’etichetta è essenziale e importantissima. Per questo quando una persona entra a far parte della famiglia reale viene chiamata con un nome che non è mai il suo nome di battesimo. Quando Kate Middleton ha sposato William infatti è diventata Catherine e viene chiamata sempre in questo modo nelle cerimonie ufficiali. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Kate Middleton, svelato il nome segreto che usa a Palazzo. Parla l’ex membro dello staff

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Kate Middletons Secret Palace Name Exposed by Former Royal Butler

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