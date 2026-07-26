Karlsruhe Inter LIVE 1-0 | Topalovic sfiora il pareggio

Alle 16:30 al BBBank Wildpark di Karlsruhe si è disputata la seconda amichevole estiva della stagione tra Karlsruhe e Inter. La partita si è conclusa con un punteggio di 1-0 a favore del Karlsruhe. Topalovic ha avuto un’occasione per pareggiare, ma non è riuscito a segnare. La gara si è svolta senza ulteriori reti, con entrambe le squadre impegnate in test pre-stagionali.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 16:30 al BBBank Wildpark di Karlsruhe per Karlsruhe Inter, seconda amichevole estiva della stagione per la squadra di Chivu. Tutto pronto al BBBank Wildpark di Karlsruhe per Karlsruhe Inter. Ultima tappa in Germania per l’Inter di Chivu e secondo test estivo dopo il successo per 16-0 contro l’SV Aasen di pochi giorni fa. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. QUI: le notizie del giorno in casa Inter. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 80? Karlsruhe vicino al raddoppio – Ponente Ramirez calcia alto da buona posizione. 77? Akinsanmiro da lontanissimo! – Bernat para in due tempi. 73? Ancora un cambio nell’Inter – Fuori Maye, dentro Lavelli. 🔗 Leggi su Internews24.com

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