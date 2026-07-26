Karetsas preferisce il Milan? Voci contrastanti tra Italia e Germania Cardinale pronto a spendere
Il Milan valuta la possibile cessione di Rafael Leão, il cui valore di mercato si aggira tra i 50 e i 60 milioni di euro. Sul fronte delle trattative, ci sono voci contrastanti tra Italia e Germania riguardo alle preferenze di un giocatore, Karetsas. Il club è pronto a investire per rinforzare la rosa, mentre il mercato si concentra sulla partenza del portoghese.
Il mercato del Milan ruota intorno al futuro di Rafael Leão: il portoghese, in uscita dal Diavolo, può garantire un incasso tra i 50 e i 60 milioni di euro fondamentali per il club. Il problema però è che non sono ancora arrivate offerte ufficiali al club. promowebappSenza l'uscita del portoghese, il Diavolo non può pensare ad altri innesti in attacco ed è un problema di mercato che si potrebbe protrarre anche nel mese di agosto. La pista più calda per il portoghese resta quella turca, anche se non ci sono trattative avviate o avanzate in questo momento. L'assalto a Konstantinos Karetsas e l'offerta di Cardinale. Dopo la possibile cessione di Leão, il Milan penserà al trequartista offensivo, prima richiesta di Amorim per rinforzare la rosa dopo gli arrivi di Mario Gila e Gonçalo Ramos. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Karetsas….partita aperta tra Milan e Borussia, i tedeschi sono in netto vantaggio, il giocatore però preferisce il Milan. Quindi? Non mi sbilancio, ma dico solo una cosa, se non si muove il mercato in uscita……………. facebook
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