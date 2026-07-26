Juventus Women Como Women 1-1 LIVE | Stolen Godo risponde a Bernardi INTERVALLO

Notizia in breve

La partita tra Juventus Women e Como Women si è conclusa con un risultato di 1-1. Durante il primo tempo, Bernardi ha segnato per la Juventus, mentre Stolen Godo ha pareggiato per il Como. La gara si è svolta allo Allianz Training Center di Vinovo ed è stata la terza amichevole estiva ufficiale delle due squadre. La cronaca e le immagini della partita sono state aggiornate in tempo reale, con moviole e tabellini disponibili sul sito ufficiale.