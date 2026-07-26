Juventus Women Como Women 1-1 LIVE | Stolen Godo risponde a Bernardi INTERVALLO

Da juventusnews24.com 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Juventus Women e Como Women si è conclusa con un risultato di 1-1. Durante il primo tempo, Bernardi ha segnato per la Juventus, mentre Stolen Godo ha pareggiato per il Como. La gara si è svolta allo Allianz Training Center di Vinovo ed è stata la terza amichevole estiva ufficiale delle due squadre. La cronaca e le immagini della partita sono state aggiornate in tempo reale, con moviole e tabellini disponibili sul sito ufficiale.

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di Mauro Munno Juventus Women Como Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido come amichevole estiva. (inviato allo Allianz Training Center di Vinovo) – La Juventus Women affronta la sua terza amichevole estiva ufficiale. Dopo le vittorie con Servette e Aarau, le bianconere di Guerrero ospitano il Como Women a Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Como Women 1-1: sintesi e moviola. 30+1? Fine primo tempo – Duplice fischio 10? Gol Stolen Godo – Bel ribaltamento della Juve. Serturini serve Redondo a rimorchio, la cui conclusione viene rimpallata. Sopraggiunge Stolen Godo che calcia forte sotto la traversa 6? Gol Bernardi – Juve infilata centralmente da un’imbucata di Borbye. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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