Juventus Spalletti rivuole Elmas Ma l’ha chiamato anche Manna

Il Napoli punta a un difensore centrale dopo l’infortunio di Buongiorno, che potrebbe tornare nel 2027. Sullo sfondo, ci sono voci di un interesse di un allenatore per un centrocampista, che avrebbe chiamato anche un agente. Nel frattempo, si parla di un possibile ritorno di un calciatore dall’estero, con una richiesta di un altro club per la cessione. Nessuna ufficialità, solo trattative in corso e sondaggi tra le società.

Con il lungo infortunio di Alessandro Buongiorno, che potrebbe tornare direttamente nel 2027, l a priorità del calciomercato del Napoli sembra ora quella di prendere un nuovo difensore centrale. Anche se si parla sempre di un possibile rinforzo a centrocampo e, come ogni estate che si rispetti, il nome di Elmas è sotto la luce dei riflettori. Calciomercato Napoli, la Juve si fionda su Elmas: telefonata di Manna al macedone. Anche se, come riportato da Tuttosport, sul macedone ci sarebbe anche la Juventus di Luciano Spalletti. Il centrocampista sarebbe il jolly perfetto per la zona mediana del team bianconero. Il costo di Elmas ruota intorno ai 10 milioni di euro, sempre senza sottovalutare l’ipotesi di un arrivo in prestito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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