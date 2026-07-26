La Juventus sta facendo spazio in amichevole a due giovani attaccanti: il 19enne ex Manchester City, considerato uno dei migliori talenti delle giovanili, e un classe 2008 già inserito nella rosa della Next Gen. Oboavwoduo e Durmisi vengono schierati in queste partite estive per mettersi in mostra, in attesa di possibili arrivi di altri attaccanti come Kolo Muani o Pellegrino.

Un 19enne che era considerato tra i migliori talenti delle giovanili del City e un classe 2008 già pronto per la Next Gen. Spuntata come non mai, in attesa di Kolo Muani, Pellegrino o chissà chi altro, la Juventus sfrutta le amichevoli estive per dare spazio e mettere in mostra due attaccanti giovanissimi: Justin Oboavwoduo e Arman Durmisi. Nelle sfide con Basilea e Standard Liegi, Spalletti ha lanciato entrambi e ricevuto segnali positivi., Oboavwoduo è una punta centrale, nato nel 2006 a Manchester e cresciuto nelle giovanili del City, subentrato da esterno sinistro nel primo test contro gli svizzeri. Può giocare anche da trequartista e partire da lontano per poi liberare il destro, come fatto con il Basilea quando ha sfiorato il gol con un tiro a giro dal limite, parato in angolo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Juve spuntata, Spalletti punta su un classe 2008 e un ex City: chi sono Durmisi e Oboavwoduo

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