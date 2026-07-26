Un difensore della Juventus ha manifestato dubbi sul Galatasaray, innescando un incrocio di trattative tra Bologna, Como e le squadre turche. La situazione coinvolge quattro club e tre giocatori, creando un intreccio di mercato che potrebbe portare a un cambio di squadra per uno di loro. La vicenda si sviluppa tra il Piemonte, la Lombardia e la Turchia, senza che siano ancora definiti i passaggi ufficiali.

Dal Bosforo alla via Emilia, passando per Piemonte e Lario. C'è un intreccio di mercato che lega i destini di tre difensori e quattro club, con il serio rischio che uno di questi debba fare i conti con la spiacevole sensazione di ritrovarsi con il cerino in mano. In gioco c'è il futuro di Gleison Bremer, John Lucumì e Davinson Sanchez, con Juve, Galatasaray, Bologna e Como attori principali. Tutto nasce a Istanbul. Il Gala ha individuato tra le necessità del suo mercato estivo 2026 l'inserimento in rosa di un difensore centrale di livello internazionale. Il primo obiettivo dei turchi è senza dubbio il brasiliano della Juve, sacrificabile nei pensieri della Vecchia Signora e al quale ha fatto recapitare un'offerta d'ingaggio da 8 milioni di euro all'anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Juve, i dubbi di Bremer sul Galatasaray scatenano un intreccio di mercato con Bologna e Como. I dettagli

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