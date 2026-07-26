L’Italia di volley ha conquistato il bronzo alla Nations League 2026, battendo la Cina 3-1 nella finale per il 34° posto. Dopo la sconfitta al tie-break contro il Brasile, le azzurre hanno vinto questa mattina con parziali di 25-16, 23-25, 25-22 e 25-13 all’East Asian Games di Macao. Julio Velasco ha commentato l’impegno del gruppo, sottolineando che le ragazze non hanno mollato e che l’obiettivo degli Europei è alla portata.

Si chiude con un bronzo la Nations League di Volley 2026 per l’Italia. Dopo la sconfitta al tie-break contro il Brasile, le azzurre si sono riscattate questa mattina battendo nella finale 34 posto le padrone di casa della Cina, sconfitte per 3-1 (25-16; 23-25; 25-22; 25-13) all’East Asian Games di Macao. Una prestazione valida della squadra italiana che reagisce al meglio dopo uno dei pochissimi passi falsi negli ultimi anni. Adesso la nazionale può prendersi giorni di meritato riposo prima di preparare al meglio gli Europei, in programma dal 21 agosto. Julio Velasco dopo il match ha voluto innanzitutto soffermarsi sulla sconfitta di ieri e sulla reazione delle sue giocatrici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Julio Velasco: “Molto orgoglioso del gruppo, le ragazze non hanno mollato. Arriveremo bene agli Europei”

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