Jack Draper ha dichiarato che Andy Murray ha un’energia fantastica e crede nel suo tennis. Il britannico si prepara al rientro in campo dopo aver rinunciato a Wimbledon, dove era pronto a partecipare.

Sembra sempre più vicino il ritorno in campo di Jack Draper. Il britannico era pronto per giocare a Wimbledon ma prima del suo esordio nel torneo di casa ha dovuto a malincuore rinunciare. Adesso il numero 147 del ranking punta all’ATP 500 di Washington, dove ha ricevuto una wild card per partecipare. Intanto la sua preparazione, al fianco di una leggenda come Andy Murray, sembra destinata a proseguire. La collaborazione tra i due era inizialmente stata stabilita per la stagione su erba ma lo scozzese ha deciso di proseguire questo rapporto anche per i tornei sul cemento. Draper cercherà quindi di prepararsi al meglio per il suo rientro, sperando che i problemi al braccio sinistro scompaiano definitivamente, con il supporto di un coach di eccezione come Murray. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jack Draper sulla collaborazione con Murray: “Ha un’energia fantastica, crede in me e nel mio tennis”

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