Ci sarà un italiano a giocarsi il titolo nella finale della “TempoCasa Sporting Club Milano2 Cup“, il torneo inserito nel circuito ITF Men’s World Tennis Tour M15 che si chiude sulla terra battuta di Segrate. Juan Cruz Martin Manzano, testa di serie numero 1 del tabellone, ha sconfitto il belga Martin Van der Meerschen (settimo del tabellone e numero 730 del mondo) con il punteggio di 63, 67(5), 61, dopo un match complicato. E’ successo infatti che il 21enne che si allena al Circolo Motonautica di Pavia si è trovato sotto 03, ha infilato cinque giochi di fila fino a servire per il match nel decimo gioco, ma ha perduto il servizio a 15. Sotto 56, ha tenuto stavolta la battuta, ma nel tie break ha ceduto il parziale per 5-7. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ITF Men’s World Tennis Tour M1. Manzano in finale a Segrate contro lo svizzero Parizzia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ITF Men's World Tennis Tour 1 MS Final – Kasidit SAMREJ THA 1 vs Hyeon CHUNG KOR

Notizie e thread social correlati

Resiste Martin Manzano. Unico italiano a SegrateJuan Cruz Martin Manzano è l’unico tennista italiano ancora in gara nelle semifinali del torneo “TempoCasa Sporting Club Milano2 Cup” a Segrate.

Leggi anche: La Itf cambia nome in World Tennis. Il nuovo piano: 140 milioni di giocatori entro il 2035

Temi più discussi: Allo Sporting Milano2 si parte con tre derby; World tennis tour femminile a Cordenons, oggi le finali del doppio: in palio 75mila euro; Weis sfiora il titolo in Francia; Fano ritrova l’Ace internazionale. Caccia ai campioni di domani.

ITF Men’s World Tennis Tour M1. Manzano in finale a Segrate contro lo svizzero ParizziaQN Media S.p.A. ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fruizio ... sport.quotidiano.net

La tennista australiana Daria Kasatkina e la pattinatrice artistica russa Natalia Zabiiako si sono sposate in Grecia reddit

ITF Men's World Tennis Tour M1. Manzano advances to the final in Segrate against Switzerland's Parizzia.An Italian will compete for the title in the final of the TempoCasa Sporting Club Milano2 Cup, the tournament ... sport.quotidiano.net