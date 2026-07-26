Durante gli Assoluti a Meda, un ginnasta di 25 anni di Ranica ha ottenuto il secondo posto nel concorso generale. Successivamente, ha conquistato due medaglie nelle finali di specialità, confermando il suo rendimento. La sua performance ha garantito anche la convocazione per gli Europei di Zagabria. La gara si è svolta con numerosi esercizi di alto livello, attirando l’attenzione degli spettatori presenti.

GINNASTICA ARTISTICA. Negli Assoluti a Meda, dopo il secondo gradino del podio nel concorso generale, il 25enne di Ranica si ripete nelle due finali di specialità, mettendosi in tasca anche la convocazione per gli Europei a Zagabria. Una miniera d’argento. Dopo quello già centrato nel concorso generale, domenica 26 luglio Yumin Abbadini centra l’argento alla sbarra e quello al cavallo con maniglie nell’ultima giornata dei Campionati italiani assoluti di ginnastica artistica a Meda. Per il 25nne di Ranica è un tris di prestigio festeggiato dalla convocazione per gli Europei ad agosto a Zagabria, svelata dal dt azzurro Giuseppe Cocciaro alla fine delle gare. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Italiani, Abbadini è una miniera d’argento: secondo alla sbarra e al cavallo

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