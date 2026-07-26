Italia sei ancora in tempo | perché Silvio Baldini può essere l’uomo giusto per la rinascita azzurra

Da calcionews24.com 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo allenatore potrebbe prendere il comando della nazionale italiana di calcio. Si tratta di un tecnico con esperienza alle spalle, chiamato a guidare la squadra in un momento di crisi. La decisione arriva dopo una serie di risultati deludenti e di eliminazioni anticipate nelle competizioni internazionali. La federazione sta valutando se affidare a questa figura il compito di rilanciare il team e ricostruire l’identità azzurra.

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Baldini, l’occasione che l’Italia non deve perdere: perché può essere il CT giusto per ricostruire davvero la Nazionale. L’Italia calcistica è davanti a un bivio: dopo anni difficili, eliminazioni pesanti e un’identità smarrita, serve una guida capace di ricostruire dalle fondamenta. E tra i nomi che circolano, quello di Silvio Baldini merita più attenzione di quanto si creda. Non per moda, non per nostalgia: ma per merito, lavoro sul campo e una filosofia che parla direttamente al futuro del calcio italiano. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Baldini, oggi CT dell’Under 21, è stato chiamato ad interim sulla panchina della Nazionale maggiore nell’aprile 2026, dopo le dimissioni di Gattuso. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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