Italia sei ancora in tempo | perché Silvio Baldini può essere l’uomo giusto per la rinascita azzurra

Un nuovo allenatore potrebbe prendere il comando della nazionale italiana di calcio. Si tratta di un tecnico con esperienza alle spalle, chiamato a guidare la squadra in un momento di crisi. La decisione arriva dopo una serie di risultati deludenti e di eliminazioni anticipate nelle competizioni internazionali. La federazione sta valutando se affidare a questa figura il compito di rilanciare il team e ricostruire l’identità azzurra.

Baldini, l’occasione che l’Italia non deve perdere: perché può essere il CT giusto per ricostruire davvero la Nazionale. L’Italia calcistica è davanti a un bivio: dopo anni difficili, eliminazioni pesanti e un’identità smarrita, serve una guida capace di ricostruire dalle fondamenta. E tra i nomi che circolano, quello di Silvio Baldini merita più attenzione di quanto si creda. Non per moda, non per nostalgia: ma per merito, lavoro sul campo e una filosofia che parla direttamente al futuro del calcio italiano. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Baldini, oggi CT dell’Under 21, è stato chiamato ad interim sulla panchina della Nazionale maggiore nell’aprile 2026, dopo le dimissioni di Gattuso. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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