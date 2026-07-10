Calciomercato Roma Ndoye non è un semplice piano B | ecco perché può essere l’uomo giusto per Gasperini

Dan Ndoye, obiettivo di mercato della Roma, non è considerato solo un’alternativa nel caso in cui non si concretizzino altre trattative. La sua candidatura viene valutata come una possibile scelta valida per il tecnico, senza essere semplicemente un ripiego. La trattativa con altri giocatori non è ancora chiusa, e Ndoye potrebbe rappresentare una soluzione concreta per la squadra. La sua posizione viene monitorata come parte di una strategia più ampia di rafforzamento della rosa.

Quando un obiettivo di mercato sfuma, si tende spesso a parlare di “piano B”. Una definizione che, però, rischia di essere riduttiva nel caso di Dan Ndoye. L’esterno del Nottingham Forest è tornato con forza nei radar della Roma dopo il raffreddamento della trattativa per Mason Greenwood prossimo alla firma con il Fenerbahce, ma definirlo una semplice alternativa sarebbe probabilmente ingeneroso. Anzi, per alcune caratteristiche, il nazionale svizzero potrebbe persino adattarsi meglio alle richieste di Gian Piero Gasperini. Il tecnico giallorosso ha sempre costruito le proprie squadre partendo da esterni capaci di incidere in entrambe le fasi di gioco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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