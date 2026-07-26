Italia-Cina di volley femminile in finale per 3° posto di Nations League a che ora e dove vederla in TV

Da fanpage.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia affronta la Cina nella finale per il terzo posto della Nations League di pallavolo femminile 2026. La partita si svolgerà alle 9 del mattino all’East Asian Games Dome di Macao.

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L’Italia sfida la Cina nella finale per il 3° posto della Nations League di volley femminile 2026. L’incontro si giocherà all’East Asian Games Dome di Macao alle ore 09.30. Diretta TV e streaming su DAZN e su VBTV, a pagamento. Non c’è diretta in chiaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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