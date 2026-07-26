Una persona con quarantacinque anni di esperienza afferma di andare nuda in spiaggia, considerando il costume come un elemento superfluo, paragonandolo a indossare giacca e cravatta. Nella vita quotidiana svolge attività lavorative, familiari e sociali, ma al mare sceglie di non indossare il costume, ignorando le norme generalmente accettate in ambito balneare. La sua scelta si distingue rispetto alle abitudini comuni di altri bagnanti.

Nella vita di tutti i giorni sono persone comuni, impegnate nel lavoro, nella famiglia, nel sociale, nel tempo libero. Al mare però dimenticano qualcosa che altri ritengono fondamentale: il costume. Benvenuti nel mondo dei nudisti, o se preferite, per essere meno scandalosamente diretti, i naturisti, che da almeno 15 anni si ritrovano ogni estate come mamma li ha fatti sulla spiaggia del Troncone, a Marina di Camerota, l’unico spazio ufficialmente consentito in Campania. Francesco De Gennaro, presidente nazionale dell’Associazione Naturisti Italiani (Ass.Na.It) e referente campano, è il loro leader: 59 anni di cui oltre la metà impegnati nelle battaglie per il naturismo e l’ambiente. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - «Io, da 45 anni vado nudo in spiaggia. Indossare il costume? Per me è come mettere giacca e cravatta»

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