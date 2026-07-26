Io campione del mondo Con le mie foto sulla natura È l’uomo a fare il clima folle

Un individuo ha dichiarato di essere campione del mondo e ha mostrato foto sulla natura, aggiungendo che è l'uomo a causare il clima impazzito. Secondo quanto affermato, la Terra ha avuto cicli naturali nel passato, ma il rapido riscaldamento attuale è attribuito principalmente alle attività umane, come industrie, allevamenti intensivi e discariche.

"La terra ha sempre avuto dei cicli naturali. Però il riscaldamento rapido e anomalo degli ultimi anni è dovuto alla schiacciante attività umana (industrie, allevamenti intensivi, discariche). In pratica tutte le attività che producono i famigerati gas serra come vapore acqueo, metano, anidride carbonica, ozono", così la pensa Maurizio Bonora, dieci volte campione del mondo di fotografia naturalistica, quella natura che ama e riprende con il suo obiettivo. Il martin pescatore che si tuffa, il pesce agganciato al becco che si dibatte. Il ciclo della vita e della morte che il suo occhio racconta, da sempre, lui che faceva tutt’altra cosa. "Lavoravo in un’industria, un altro mondo" Ferrara, l’anima segreta che lei racconta "Città d’arte e di storia, custodisce un tesoro che spesso sfugge a chi ne percorre distrattamente le strade. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Io, campione del mondo. Con le mie foto sulla natura. È l’uomo a fare il clima folleMaurizio Bonora ha conquistato dieci volte il titolo con scatti su animali e ambiente Riscaldamento rapido e anomalo per la schiacciante attività di industrie e allevamenti. ilrestodelcarlino.it

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