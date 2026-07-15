La Procura di Monza ha richiesto due anni di carcere per un uomo di 40 anni residente in provincia di Messina, accusato di aver adescato una minorenne di 11 anni. L’indagine riguarda conversazioni online in cui l’uomo avrebbe chiesto alla ragazza di inviargli foto e si sarebbe impegnato a fare lo stesso. Il processo si svolge presso il Tribunale di Monza.

Monza, 15 luglio 2026 – La Procura di Monza ha chiesto due anni di reclusione per un 40enne residente in provincia di Messina che si ritrova imputato di adescamento di minorenne in un processo al Tribunale di Monza. Secondo l'accusa l'uomo, dopo averci già provato con la sorella quando aveva 15 anni, nel 2019 ha adescato, sempre sui social, una bambina di soli 11 anni, anche lei appartenente alla famiglia di un compaesano che dalla Sicilia si è trasferito in Brianza, inviandole una foto in mutande scattata dal busto in giù mentre era sdraiato sul letto e chiedendole di fare altrettanto. E la bimba le aveva inviato una foto del petto, ma coprendosi con un orsacchiotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ”Mandami foto tue e io ti mando le mie”: adescò una 11enne, adesso rischia due anni di carcere

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