Un uomo di 35 anni è stato arrestato dopo aver investito e ucciso un 76enne in bicicletta lungo la strada statale Gallaratese, tra il 25 e il 26 luglio. Dopo l’incidente, l’automobilista si è dato alla fuga. I carabinieri hanno accertato che l’uomo era positivo ai test di alcol e droga.

Ha investito e ucciso un 76enne in bicicletta nella notte tra il 25 e il 26 luglio, poi è scappato. Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo l’incidente avvenuto lungo la strada statale Gallaratese, in provincia di Milano. Intorno alle 3, l’uomo è stato rintracciato dai carabinieri di Legnano e Cuggiono, dopo una segnalazione di un passante e grazie al sistema di lettura delle targhe, in centro a Turbigo. Era insieme alla compagna in stato confusionale ed è risultato positivo ai test di alcol e droga. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Investe e uccide un anziano in bicicletta, poi scappa: arrestato. Positivo ai test di alcol e droga

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