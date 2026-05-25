Durante una partita di Serie B brasiliana, il CRB ha cercato di evitare un’ammonizione. Quando l’arbitro ha deciso di ammonire alcuni giocatori, questi si sono nascosti e sono riusciti a sfuggire all’intervento. L’episodio è avvenuto domenica scorsa, nel corso di una vittoria per 4-2 contro il Ponte Preta. Non sono stati resi noti dettagli ulteriori su eventuali sanzioni o conseguenze.

Domenica scorsa, durante la vittoria per 4-2 contro il Ponte Preta, il CRB (club di Serie B brasiliana) è stato protagonista di una scena più unica che rara. Dopo aver segnato il gol decisivo, alcuni giocatori della panchina sono entrati in campo per esultare con i compagni, gesto che, secondo il regolamento, deve essere sanzionato con il cartellino giallo. Una volta finiti i festeggiamenti, l'arbitro ha tirato fuori il taccuino, ma due calciatori sono sfuggiti all'ammonizione. nascondendosi dietro ai tabelloni pubblicitari!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'arbitro li vuole ammonire, loro si nascondono e la fanno franca: incredibile in Brasile!

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Caos arbitri, Caressa: Ormai siamo arrivati a un punto di rottura | Sky Calcio Club

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