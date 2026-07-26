Invalidità caos commissioni mediche Migliaia di anziani in attesa di visita

Migliaia di anziani sono in attesa di visite mediche per l'invalidità, a causa di un caos nelle commissioni. Lo Stato ha modificato le procedure, poi ha annullato alcune delle nuove regole, creando confusione e ritardi. Le domande di invalidità sono rimaste sospese, impedendo a molti di ricevere l’indennità di accompagnamento e i servizi di assistenza. La situazione riguarda un elevato numero di persone che attendono una visita medica per completare il percorso di riconoscimento dell’invalidità.

Firenze, 26 luglio 2026 – Migliaia di domande di invalidità finite nel limbo. Lo Stato cambia le regole, poi torna sui suoi passi. Nel frattempo gli anziani aspettano una visita che, per molti, significa ottenere l’indennità di accompagnamento e l’accesso a servizi di aiuto. La riorganizzazione nelle province toscane. È successo nella provincia di Firenze dove, dopo l’avvio della sperimentazione della nuova legge sulla disabilità (settembre 2025), dal primo gennaio 2026 è partita anche la riorganizzazione dell’iter delle domande di invalidità civile, non autosufficienza (Legge 104 con indennità di accompagnamento), cecità e sordità. Lo stesso è accaduto anche nelle province di Massa Carrara e Arezzo dove la sperimentazione è partita soltanto ada prile 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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