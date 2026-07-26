Inseguimento sulla Nomentana | due stranieri in fuga su auto rubata

Due stranieri a bordo di un’auto rubata sono scappati durante un controllo di routine sulla Nomentana. Dopo aver preso velocità, hanno attraversato le strade del quartiere Nomentano, ma sono stati fermati dal traffico cittadino. Hanno tentato di scappare a piedi, ma sono stati subito fermati. La vettura rubata è stata sequestrata e i due sono stati portati in commissariato.

Un controllo di routine trasformato in una fuga a tutta velocità tra le strade del quartiere Nomentano, poi il blocco causato dal traffico cittadino e il tentativo, vano, di scappare a piedi. È la sequenza degli eventi registrata nel tardo pomeriggio di ieri tra via Nomentana e Corso Trieste. La vicenda ha preso il via quando una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile ha notato un’automobile con due persone a bordo lungo via Nomentana. Alla richiesta di fermarsi per un controllo, il conducente ha accelerato, dando il via all’inseguimento per le vie della zona. La corsa dei fuggitivi si è interrotta poco dopo in Corso Trieste. Bloccati dal traffico intenso delle ore pomeridiane, i due occupanti hanno abbandonato il veicolo al centro della carreggiata proseguendo la fuga a piedi, prima di essere raggiunti e fermati dai militari. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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INSEGUIMENTO A CERIGNOLA, MA L'AUTO DELLA POLIZIA SI SCHIANTA

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