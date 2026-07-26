Il presidente della FIFA ha annunciato che il suo aereo personale ha prodotto emissioni equivalenti a quelle di 157 persone in un anno. Nel frattempo, il Mondiale ha stabilito record di partecipazione, con 48 squadre e 104 partite, e di presenze sugli spalti, con 6,8 milioni di spettatori. Il torneo ha anche registrato un fatturato di 15 miliardi di dollari nel quadriennio.

È stato il Mondiale dei record. Record di squadre (48), record di partite (104), record di spettatori negli stadi (6,8 milioni), record di fatturato (15 miliardi di dollari nel quadriennio). E anche record di chilometri: 106.323 quelli percorsi dal presidente della Fifa a bordo di un jet privato per assistere alle partite, partecipare a riunioni e ad altri eventi durante la competizione. D'altronde, si è trattato della Coppa del Mondo più dispersiva della storia: sedici città distribuite in tre Paesi e quattro fusi orari, con quasi 4.500 chilometri tra Vancouver e Miami, le due sedi più lontane. E Gianni Infantino, che ha fatto della politica del consenso la cifra dei suoi mandati, non poteva non essere ovunque fosse possibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Infantino, la Coppa dell'inquinamento: il suo aereo ha avvelenato l'ambiente come 157 persone in un anno

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