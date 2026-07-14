Un incendio si è sviluppato in un data center di Facebook in una città americana. L'incidente ha causato danni all'edificio e ha reso necessarie evacuazioni nelle vicinanze. Non ci sono state segnalazioni di feriti gravi, ma l'evento ha attirato l'attenzione sulla sicurezza dei centri dati utilizzati per sostenere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. La causa dell'incendio è ancora in fase di accertamento.

Il dibattito sui data center per alimentare la corsa all’AI è ormai al centro della politica americana (e presto anche europea ) e un caso di cronaca che coinvolge Meta (l’azienda proprietaria di Facebook e Instagram) ha appena dato un’argomentazione molto convincente a chi si oppone a queste nuove mega-strutture affamate di acqua ed energia elettrica. A Cheyenne, nello stato del Wyoming, un data center affiliato a Meta ha contaminato la rete idrica della città con il Cupriavidus gilardii, un batterio molto pericolo per chi è immunodepresso, resistente a diversi tipi trattamenti e che segnala l’incompetenza e la fretta di chi ha gestito i lavori di costruzione del data center. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Facebook.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Cina ha usato ChatGPT per influenzare il dibattito Usa sui data centerLa Cina ha utilizzato ChatGPT per influenzare il dibattito negli Stati Uniti sui data center.

Leggi anche: Perché l’Iran ha lanciato i suoi droni contro i data center di Amazon

Argomenti più discussi: Facebook ha avvelenato una città americana con il suo data center; Il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci smentisce la illazioni su una presunta divisione all'interno della redazione di Report. Contrariamente a quanto è stato scritto sui giornali, la redazione è sì stordita ma unitissima e coesa, come sempre è stat; Cagnolino di un anno avvelenato, perde la vita. Il sindaco: 'Controlli immediati ai giardini'.

Build divertenti che NON hanno una rotazione fissa? reddit