indovinate chi ha vinto il tour de france

Tadej Pogacar ha conquistato il suo quinto titolo al Tour de France, il terzo di fila, indossando la maglia gialla sul podio di Parigi. La vittoria si aggiunge alle precedenti, confermando la sua supremazia nella corsa a tappe più prestigiosa del ciclismo. La gara si è conclusa con il ciclista in testa, celebrato come il vincitore finale. La corsa ha visto la partecipazione di numerosi atleti, ma è stato Pogacar a primeggiare nell’ultima fase.

Per la quinta volta, la terza consecutiva, Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France, la corsa a tappe più importante del ciclismo, indossando quindi sul podio finale di Parigi la maglia gialla. Come nel 2024 e nel 2025 Pogacar ha dominato la corsa, che era cominciata il 4 luglio a Barcellona, in Spagna. L’ultima tappa, terminata domenica sugli Champs-Élysées a Parigi, è stata vinta dall’olandese Mathieu van der Poel. Venerdì comunque Pogacar aveva fatto una spettacolare rimonta sull’Alpe d’Huez, vincendo la tappa e assicurandosi di fatto la vittoria del Tour. Pogacar è sloveno, ha 27 anni ed è uno dei ciclisti più forti e vincenti di sempre. Gareggia per la squadra più forte e ricca, la UAE Team Emirates XRG, ed è fenomenale sia nelle corse di un giorno che nelle gare a tappe. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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