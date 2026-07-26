Incidentesulla Roma-Fiumicino Morta un a donna 4 feriti

Un incidente sulla A91 Roma-Fiumicino ha causato la morte di una donna e il ferimento di quattro persone. L’incidente è avvenuto questa mattina al chilometro 7,400, vicino allo svincolo con il Grande Raccordo Anulare, coinvolgendo due vetture e uno scooter. I soccorsi sono intervenuti sul luogo dell’incidente.

Fiumicino, 26 luglio 2026 – Dramma stamattina sull’autostrada A91 Roma-aeroporto di Fiumicino. All’altezza del chilometro 7,400, a breve distanza dallo svincolo con il Grande Raccordo Anulare, si è verificato un tragico incidente stradale che ha coinvolto due vetture e uno scooter. Il bilancio del drammatico impatto, avvenuto nella carreggiata in direzione della costa, è pesantissimo: una donna di 75 anni ha perso la vita, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite nel violentissimo scontro. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente di fronte alla gravità della situazione. Il personale dell’Ares 118 è giunto sul luogo del sinistro con tre ambulanze, un’automedica e un elisoccorso per garantire il rapido trasferimento dei feriti più critici. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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